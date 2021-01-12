انتوا مش جدعان.. موعد طرح أغنية عمر كمال الجديدة

شارك المطرب الشعبي عمر كمال، الجمهور صورة جديدة عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عمر كمال على الصورة قائلا: "النهارده الساعة ٦ - انتوا مش جدعان".

يذكر أن المطرب عمر كمال كشف مع الإعلامي أحمد موسى، كواليس بداياته، قائلا إنه بدأ في محافظة السويس من 14 سنة وعمل في محطة بنزين وعامل نظافة وديليفري وأمن.

وأضاف: "اشتغلت في كل حاجة لتوفير مصدر دخل لأن والدي توفي منذ فترة طويلة وكان من الضروري العمل كي أنفق على بيتي وأسرتي".

وتابع عمر كمال: "في الفترة الأخيرة طالبت الشباب بضرورة السعي والعمل حتى ولو مش في نفس مجال التخرج".