خاص |عزيز الشافعي يكشف حقيقة تقدمه بشكوى ضد رامي صبري بسبب أغنية شكرا

كشف المؤلف والملحن عزيز الشافعي عن حقيقة ما تردد بشأن تقدمه بشكوى ضد الفنان رامي صبري لجمعية المؤلفين والملحنين، بسبب أدائه أغنية شكرا لعمرو دياب من ألحانه وكلمات تامر حسين.

ونفى عزيز الشافعي، في تصريح لـ "دوت الخليج"، صحة ما تردد بشأن تقدمه بشكوى ضد رامي صبري، مشيرا إلى أنه لا يعلم نية شركة "ناي" للإنتاج الموسيقي حول هذا الأمر، وما إذا كانت ستتقدم بشكوى أم ستتجاوز الأمر.



حقيقة شكوى عزيز الشافعي ضد رامي صبري

وكانت أنباء ترددت حول تقدم عزيز الشافعي وتامر حسين بشكوى ضد رامي صبري، وأن الشاعر مدحت العدل أكد تقدمهما بالشكوى رغبة في حل الأزمة التي تصاعدت بشكل كبير على مدار الأيام الماضية.



وطالب الشاعر أيمن بهجت قمر بمحاسبة رامي صبري قانونيا لأنه قدم أغنية "شكرا" بصوته، وهو ما اعتبره انتهاكا لحقوق الملكية لـ عزيز الشافعي وأيمن بهجت قمر وجهة الإنتاج، قائلا:"إزاي رامي صبري يحط صوته على أغنية مش بتاعته".

وأضاف بهجت قمر: "أطالب بالتحقيق في نقابة المهن الموسيقية ولازم الشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي وشركة ناي يرفعوا قضية تعويض، أغانينا مش مشاع لأي حد".

وتابع: "لازم وقفة من قبل المصنفات الفنية ووزارة الثقافة ولازم يتم وضع قوانين وتغليظ للعقوبات عشان أي حد يرتدع".

وهو الأمر الذي دفع عزيز الشافعي للرد قائلا: "الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر تحياتي واحترامي، بضم صوتي لصوتك ومالناش سلطة قانونية في النقطة دي، لكن حاولنا كتير نقول للزملاء إن التصرفات دي ميصحش تطلع من ناس بتحترم المهنة وتحترم الأصول".

وأضاف: "طلعنا كلنا عالمسرح مرة واتنين وتلاتة واتهمنا بالزور واضطررنا نطلع وندافع عن نفسنا ودلوقتي فيه استباحة لتعب الناس وحقوقهم والموضوع ده قانونيا حق شركة ناي احنا بقى اتأذينا كتير نفسيا وفوضنا أمرنا لله".