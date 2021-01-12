نشر الفنان تامر حسني مجموعه من الصور له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت تامر حسني في الصورة خلال كواليس تصوير اغنيه وعلق علي الصورة قائلا : " كواليس تصوير الكليب الرسمي لكأس العالم لكرة اليد " .

أطلق الفنان تامر حسني أغنية "ارفع إيدك" وهي الأغنية الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة اليد والمقامة في مصر. وطرح تامر حسني أغنية "ارفع إيدك" عبر قناته الرسمية على موقع Youtube، وتجاوزت الأغنية حاجز الـ 40 ألف مشاهدة بعد قليل من طرحها. ويقدم تامر حسني معه في العمل مطرب الراب مروان موسى ومطربة صاعدة من اكتشافه وهي هدى الشربيني لأداء الجزء الخاص باللغة الإنجليزية، ومن إخراج أشرف حمدي، كما بدأ تامر حسني تحضيرات و تجهيزات الاستعراض مع الفريق المصري والعالمي. الأغنية من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع علي فتح الله. وتم تصويرها على طريقة الڤيديو كليب وسط أشهر معالم مصر بين القاهرة، وأسوان، والجلالة، العين السخنة، كما سيكون أيضا نجم حفل الافتتاح المقام بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة وسط عرض استعراضي عالمي ضخم يعد الأول من نوعه في مصر، يوم الخميس 13 يناير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تامر حسني ينشر كواليس أغنية "ارفع إيدك" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.