شاهد.. سيد رجب يعزي بيومي فؤاد في وفاة والده بمقابر العائلة

رصدت عدسة "دوت الخليج" لحظات تقديم الفنان سيد رجب واجب العزاء لزميله الفنان بيومي فؤاد في وفاة والده بمقابر العائلة بطريق الفيوم. وقررت اسرة بيومي فؤاد إلغاء عزاء والد الفنان الشهير على أن يتم قصره في مقابر العائلة بالفيوم. وأعلن الفنان بيومي فؤاد، عن وفاة والده عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وكتب " انا لله وإنا إليه راجعون توفى والدي منذ قليل نسالكم الدعاء". وأعرب تامر عبدالمنعم، عن حزنه بوفاة والد زميله بيومي وقال : تتقدم أسرة ماركيز هاوس وجميع العاملين بها وأسرة فيلم "الشنطة" بخالص العزاء لوفاة والد الزميل بيومي فؤاد إنا لله وإنا إليه راجعون ورحمة الله علي الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وقال أكرم حسني: "والد صديقي بيومي فؤاد في ذمة الله، رجاءً ادعوله بالرحمة ولأهله وحبايبه بالصبر". وكتبت مى كساب : "‏‏خالص التعازي للصديق الغالي ‎#بيومي_فؤاد في وفاة والده، إنا لله وإنا إليه راجعون، نسألكم الفاتحة والدعاء". ونعت الإعلامية وفاء الكيلاني والد الفنان بيومي فؤاد الذي وافته المنية أمس الاثنين، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وكتبت وفاء الكيلاني : "‏خالص العزاء للفنان ‎#بيومي_فؤاد في وفاة والده.. الله يرحمه ويغفر له.. البقاء لله".

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