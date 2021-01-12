نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحلام تهنئ الديفا سميرة سعيد بعيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأت الفنانة الإماراتية أحلام سميرة سعيد بعيد ميلادها، وذلك من خلال كلمات من القلب عبر تويتر.

وعلقت "‏كل سنه وانتي بالف خير يا اجمل ديڤا في الوطن العربي كل سنه وانا بحبببببك اووي كل سنه وانتي في قمه الفن العربي وجمهور اكبر.

يذكر أن سميرة سعيد كانت قد توجهت بالشكر لجمهورها قائلة: ‏مع اني عادة لا احتفل بعيد ميلادي..

لكن كم هو رائع ان اشعر في كل مرة بسعادة وانا ارى هذا الكم من الحب والمشاعر الصادقة من كل قلبي اشكركم وكما تمنيتم ان اكون بخير وبصحة..اتمنى لكم جميعاً الصحة وراحة البال وخصوصا ونحن نمر بهذه الجائحة وادعو من كل قلبي ان تمر بسلام ونستعيد حياتنا.