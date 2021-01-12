نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشييع جثمان والد بيومي فؤاد بطريق الفيوم (الصور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شيع جثمان والد الفنان بيومي فؤاد، ظهر اليوم بمقابر الأسرة بطريق الفيوم، وقام الفنان أحمد أمين، بمساندة بيومي خلال الجنازة.

وحضر مراسم تشييع جنازة والد بيومي فؤاد، عدد من الفنانين أبرزه تامر عبدالمنعم، رئيس قصر السينما، وأشرف طلبة، سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية، وحسن عبدالفتاح، والفنان أحمد أمين، وحسني شتا، ومحمود الليثي، والمخرج أحمد البدري، والمخرج تامر محسن.

وتوفي والد الفنان بيومي فؤاد مساء الأثنين وودّعه بكلمات مؤثرة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

وكتبت الحساب الرسمي لبيومي فؤاد على فايسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي والدي منذ قليل نسألكم الدعاء"، وانهالت عليه التعليقات من قبل متابعيه ممن قدّموا له التعازي.

كان فؤاد قد بدأ تصوير أول مشاهد مسلسله الجديد "عودة الأب الضال" الذي يقوم ببطولته. وهو من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع وإخراج أحمد عبد اللاه، ويشارك في بطولته هالة فاخر، أميرة هاني، هاجر عفيفي، شادى ألفونس، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

يُشار إلى أن بيومي فؤاد كان قد خرج من عباءة الأدوار الكوميدية، وشارك في رمضان 2020 في مسلسل "خيانة عهد" مع الفنانة يسرا، كما قدم مسلسل "رجالة البيت" مع أحمد فهمي وأكرم حسني، و"2 في الصندوق" مع حمدي الميرغني وأوس أوس خلال الماراثون الموسم نفسه .