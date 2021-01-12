الفنانة اليمنية أروى تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة اليمنية أروى، إصابتها بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى، "تويتر"، حيث كتبت منذ قليل، "للأسف اليوم نتيجه فحص كورونا طلعت ايجابية.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي و بنتي وعائلتي امين".
وكان عدد من النجوم والنجمات، أصيبوا بفيروس كورونا، خلال الأسابيع القليلة الماضية، قبل أن يعلنوا تعافيهم، من بينهم يسرا، وأمير كرارة، وإيناس الدغيدى، وأبو، ومجدى صبحى وأيضا إصابة ماجد المصرى، ووائل الإبراشى، ومؤخرا إصابة الإعلامى الكببير مفيد فوزى.
طمأنت النجمة الكبيرة يسرا جمهورها وأصدقائها على حالتها الصحية، مؤكدة أنها في تحسن مستمر بعد الإصابة بفيروس كورونا، وأنها تخضع للعزل ولكنها ليست في مستشفى وأنها خلال الـ17 يوما الماضية تتحسن حالتها، مطالبة جمهورها ومحبيها بعدم القلق.
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