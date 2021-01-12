كارين رزق الله تصدم جمهورها بموقف غريب حدث في كواليس ع اسمك

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الممثلة اللبنانية ​كارين رزق الله​ عن مشهد مفاجئ حصل معها ضمن أحداث مسلسل "​ع إسمك​" أثناء التصوير.

وصادف كارين أثناء بحثها عن جورجيت في الشوارع مرور موكباً من المتظاهرين وهم يحملون الأعلام اللبنانية ويرفعون صوت الأغاني الوطنية.

ونشرت كارين فيديو من كواليس التصوير وعلقت عليه قائلة: "نهار اللي كنت عم فتش عجورجيت! قطعوا الشباب والكاميرا ورايي ونحنا بنص المشهد ... تركت المشهد ووقفتن ! نزلوا عالارض ... هيدا من اكتر من سنة... ولليوم بعدنا منقول كلن يعني كلن!".

يذكر أن كارين تجسد دور جود في مسلسل ع اسمك، وهي فتاة تنجب بدون زواج عن طريق التلقيح الاصطناعي، ويشاركها العمل كلا من ليليان نمري، جيري غزال وفيفيان انطونيوس وشربل زيادة وتامر نجم، وإخراج فيليب أسمر.