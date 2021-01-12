بإطلالة أنيقة.. شيري عادل تبهر متابعيها على إنستجرام

نشرت الفنانة شيري عادل، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة تبرز جمالها.

وتألقت بها شيري عادل، بإطلالة كاجوال ببنطلون جينز وتيشيرت أبيض، ووضعت حزامًا على الخصر ليبرز أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها، ووضعت أحمر للشفاه بألوان هادئة تتناسب مع ظهورها.

كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة ناعمة وأنيقة تتناسب مع إطلالتها.

وكانت الفنانة شيري عادل، صرحت بأنها مرت بظروف شخصية تسببت في تعطيل مسيرتها الفنية والابتعاد قليلًا عن الوسط الفني لأكثر من عام قبل أن تعود ببطولة مسلسل "أمر شخصي".

وأضافت شيري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي على التليفزيون المصري، أنها لم تفكر بعد زواجها من الداعية معز مسعود في اعتزال التمثيل لكنها كانت تنتظر دورا مؤثرا لتجسيده.

وتابعت شيري: "لم يشترط معز مسعود بعد زواجي منه اعتزالي التمثيل لكني انشغلت في الحياة الزوجية وابتعدت عن التمثيل وعندما عدت إلى الفن لم أجد موضوعا ينال إعجاب الناس قبل أن أشارك في مسلسل أمر شخصي".

وأوضحت شيري: "تحولت علاقتي بمعز مسعود بعد الانفصال إلى علاقة الاحترام بعيدًا عن الخلافات والمشكلات، والطلاق كان منذ أكثر من عام".

وتحدثت الفنانة شيرى عادل فى تصريحات لـ دوت الخليج عن رأيها فى انتقاد الجمهور بشكل حاد للفنان، وتدخلهم في حياتهم الشخصية بشكل كبير.