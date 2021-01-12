أروى تعلن إصابتها بفيروس كورونا

أعلن الفنانة أروى عن إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر". وغردت أروى قائلة: "للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت ايجابيه.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي و بنتي و عائلتي امين". يذكر أن الفنانة أروى شاركت مقدمة لبرنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض علي شاشات "mbc" رمضان الماضي 2020.

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