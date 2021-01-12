دنيا عبد العزيز عن وفاة والدتها: تسعة أشهر من الغربة

نشرت الفنانة دنيا عبد العزيز، عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام" صورة جديدة لها تستعيد فيها ذكرياتها مع والدتها التي توفيت العام الماضي.



وعلقت دنيا عبد العزيز على الصورة قائلة: "تسعة اشهر من الغربة "



يذكر أن الفنانة دنيا عبد العزيز، خاضت السباق الرمضاني الماضي 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.



"البرنس" بطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش.



وعانت دنيا عبد العزيز كثيرا بعد وفاة والدتها منذ بضعة اشهر حيث كانت تربطهما علاقة وطيدة وترافقها دائما في مواقع التصوير والسفر خارج مصر.

وهاجم عدد من رواد السوشيال ميديا الفنانة دنيا عبد العزيز، وذلك بعد نشرها صورة لها بالمايو من خلال حسابها الرسمي على "الإنستجرام"، والتي علقت عليها قائلة :" ضائعة من غيرك يا أمي".



قام البعض بمهاجمتها من خلال التعليقات كالتالي :"لا هوا واضح من الاستجمام".



بينما قام البعض الأخر بالدعاء لوالدتها بالرحمة والمغفرة، قائلين :"الله يرحمها و يصبرك" و"الله يرحمها ويرحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا. ربنا يصبر قلبك".