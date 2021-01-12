نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيومي فؤاد يتصدر تريند "جوجل" بعد وفاة والده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان بيومي فؤاد، تريند مؤشرات موقع "جوجل" وذلك بعد وفاة والده ودقه منذ قليل بمقابر الأسرة بطريق الفيوم.

في سياق متصل، توفي والد بيومي فؤاد، مساء أمس الاثنين، حسب ما أعلن الفنان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاُ:" إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي والدي منذ قليل.. نسألكم الدعاء".

وحضر مراسم تشييع جنازة والد بيومي فؤاد، عدد كبير من نجو الوسط الفني وأبرزهم تامر عبدالمنعم، رئيس قصر السينما، وأشرف طلبة سكرتير عام نقابة المهن التمثيلية، الفنان أحمد أمين، وحسن عبدالفتاح، وحسني شتا، والمخرج أحمد البدري، ومحمود الليثي، والمخرج تامر محسن.

من ناحية أخرى، يصور الفنان بيومي فؤاد، حاليًا فيلم "الشنطة" الذي انتهى من تصوير جزء منه في دولة الإمارات، ويشاركه في بطولة المسلسل نغبة كبيرة من نجوم الفن وأبرزهم شيرين، وديما الحايك، وشريف الدسوقي، ومحمد عبدالعظيم، والطفلة بيزي، ومحمد لطفي، تأليف تامر عبدالمنعم، إخراج أحمد البدري، إنتاج شركة سبوت 2000 صفوت غطاس، وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والمفارقات الضاحكة والأكشن.

وبدأ الفنان بيومي فؤاد، في تصوير أول مشاهده في مسلسل الجديد بعنوان "عودة الأب الضال" المقرر أن به السباق الرمضاني المقبل 2021.

يذكر أن مسلسل "عودة الابن الضال" من تأليف محمد فتحي ومحمد أبوالسعد وإبراهيم ربيع، وأشرف على الكتابة أمين جمال، وبالفعل انتهوا من كتابة حلقاته كاملة.