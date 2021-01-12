تامر حسني ينشر كواليس كليب أغنية "ارفع إيدك" عبر "فيس بوك"

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أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان تامر حسني، جمهوره ومتابعيه كواليس تصوير كليب أغنية "ارفع ايدك"، عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها قائلاُ:" كواليس تصوير الكليب الرسمي لكأس العالم لكرة اليد".

يذكر أن أغنية "ارفع أيدك"، هي الأغنية الأفتتحاية لبطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر، تم طرح الأغنية عبر قناة تامر حسني الرسمية علي موقع الفيديوهات "يوتيوب".

يشارك "تامر" في الكليب مطرب الراب مروان موسي، وهدي الشربيني، الأغنية من إخراج أشرف حمدي، كلمات منه القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع علي فتح الله.

و في سياق أخر كان قد أستجاب النجم تامر حسني لإحدي المعجبات التي تتمني أن يحضر فرحها، قائلى " "نفسي تحضر فرحي يا تيمو حلم حياتي أنا بعشقك من زمان وده بجد حلم حياتي أنت مش عارف أنا بجد بحبك ازاي، يارب تشوف الكومنت"، فرد عليها الفنان تامر حسني قائلا "حلم حياتك احضر فرحك طب انا شوفت تعليقك وموافق احضر فرحك ويشرفني كمان، ابعتيلي كل بيانات فرحك بعد إذن حضرتك ياعروسة وسلامي للعريس باشا".

وتمنت أيضًا مريم النجدى المصابة بفقدان البصر أن تشارك الفنان تامر حسني في دويتو غنائي، فكتب الفنان تامر حسني عبر خاصية "الاستوري" قائلا "يا أجمل مريم في الدنيا إن شاء الله احقق أمنية من أمنياتك، دي حاجه تشرفني أن إنسانة محترمة موهوبة طموحة زيك تحبني وتسمعني وتتأثر بيا، ياريت لو توصيليلي رقمك على الانستجرام الخاص، وبشكر الإعلامية الراقية دعاء فاروق على استضافيتها ليكي وبقولها ربنا يكتر من أمثالك المحترمين".

