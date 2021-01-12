أغنية تامر حسني لكأس العالم لكرة اليد تحقق مليونى مشاهدة بعد ساعات...

أطلقت اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد، الأغنية الرسمية لنسخة مصر 2021 من غناء تامر حسني، وحققت خلال ساعات حوالي 2 مليون مشاهدة.

ويشارك تامر حسني معه في العمل مطرب الراب مروان موسى ومطربة صاعدة من اكتشافه وهي هدى الشربيني لأداء الجزء الخاص باللغة الإنجليزية، ومن إخراج أشرف حمدي، كما بدأ تامر حسني تحضيرات وتجهيزات الاستعراض مع الفريق المصري والعالمي.

الأغنية من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع علي فتح الله.

وتم تصوير الأغنية على طريقة الڤيديو كليب وسط أشهر معالم مصر بين القاهرة، وأسوان، والجلالة، العين السخنة، كما سيكون أيضا نجم حفل الافتتاح المقام بالصالة المغطاة لاستاد القاهرة وسط عرض استعراضي عالمي ضخم يعد الأول من نوعه في مصر، يوم الخميس 13 يناير.

وقد تقرر إقامة بطولة العالم لكرة اليد المقرر انطلاقها الأربعاء المقبل بدون جمهور.

جاء ذلك بعد اجتماع للجنة العليا للمونديال اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، والدكتور حسن مصطفي، رئيس الاتحاد الدولي لليد، والمهندس هشام نصر، رئيس اتحاد اليد واللجنة المنظمة والكابتن حسين لبيب، مدير البطولة.