عرض فيلم Rojo في سينما زاوية للأسبوع الثالث

للأسبوع الثالث على التوالي، يعرض الفيلم الأرجنتيني Rojo للمخرج بينيامين نايشتات في سينما زاوية، وسيحصل الفيلم على عرضين، الأول يوم الخميس 14 يناير الجاري، بينما سيكون العرض الثاني يوم الأحد 17 يناير.
وكان فيلم Rojo حصل على جولة طويلة من الجوائز الدولية والمشاركات في المهرجانات العالمية، حيث فاز بسبع جوائز من الأكاديمية الأرجنتينية للفنون والعلوم السينمائية في فئات أفضل ممثل، وأفضل مخرج، وأفضل مونتاج، وأفضل فيلم، وأفضل تصميم صوت، وأفضل سيناريو، وكان الفيلم قد حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي.
الفيلم من إخراج وتأليفبينيامين نايشتات، وبطولة داريو غراندينيتي، ألفريدو كاسترو، أندريا فريجيريو، وكلاوديو مارتينيز، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.
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