المخرج عبد الله الدالي يكشف لـ دوت الخليج كواليس فيلمه الأمريكي Don’t Tell MaM

يستعد المخرج عبد الله الدالي لاستكمال تصوير مسلسل كوميدي اجتماعي، عربي امريكي بعنوان "Don’t Tell MaM".

وقال الدالي في تصريحات لـ" دوت الخليج" إنه صور أولى حلقات المسلسل في ولاية نيو چيرزي الامريكية، لافتا إلى أن العمل مكون من ٨ حلقات ومن المقرر عرضه العام القادم على احدي المنصات الإلكترونية.

عبد الله الدالي, مخرج سينمائي مصري ، حاصل على درجة الماجستير مع مرتبة الشرف في الفنون السينمائية والبصرية من أكاديمية نيويورك للأفلام عام ٢٠١٧ ، وذلك بعد حصوله على منحة الفولبرايت عام ٢٠١٦. وأخرج العديد من الأفلام القصيرة في لوس انجلوس وفي مصر ابرزها فيلم “أبواب الرحمة” بطولة الفنانة ثراء جبيل و الفنانات لبنى ونس , ماجدة منير و حنان يوسف . الفيلم شارك في السابقات الرسمية لمهرجانات دولية عده.



فيلم أبواب الرحمة يعكس واقع كثير من المصريات اللاتي فقدن حق تسجيل أطفالهن بسبب غياب الأب لظروف عديدة، قد تكون الأم متزوجة "عرفیا"، أو رسمیا، أو غیر متزوجة على الإطلاق ولكن تبقى النتیجة واحدة: ھناك صعوبة بالغة في تسجیل مولودھا بنفسھا.



كما أخرج "عبد الله" ميوزيك فيديو للمغنية الهندية Trehan Kavya لاغنية بعنوان Quin، وتم تصوير الميوزك فيديو بمدينة لوس انجلوس المريكية و مدينة مومباي الهندية.



وشارك ايضا في اخراج ٩ حلقات من البرنامج التلفزيوني إلعب مع السقا و تشافي، من انتاج قناة إم بي سي مصر، وبرنامج "إلعب مع السقا وتشافي"، يجمع بين كل من النجم أحمد السقا ونجم نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا تشافي هيرنانديز.



وعمل "عبد الله أيضا في العديد من الانتاجات السينمائية في لوس أنجلوس كمساعد مخرج أول ابرزهم: مسلسل“SIU Bronx “ بطوله الفنان الامريكي الشهير White Brian، بالاضافة إلى فيلم روائي طويل بعنوان Love of Kind This الذي صدر في دور السينما في لوس أنجلوس.