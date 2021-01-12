خالص التعازي.. ليلى علوي تنعى والد بيومي فؤاد

وكتبت ليلي علوي : "‏‏خالص التعازي للفنان بيومي فؤاد في وفاة والده البقاء لله".

واقيمت صلاة جنازة والد الفنان بيومى فؤاد مساء اليوم بمقابر طريق الفيوم بحضور عدد من الفنانين أبرزهم الفنان سيد رجب والفنان تامر عبدالمنعم والفنان والفنان أحمد أمين، والفنان حسن عبد الفتاح والمخرج تامر محسن والمخرج أحمد البدرى .

ظهر الفنان بيومي فؤاد في جنازة والده متخذًا الإجراءات الإحترازية، ارتدي "كمامة"، للوقاية من فيروس كورونا.

وكان قد أعلن الفنان بيومي فؤاد وفاة والده على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، وكتب "بيومي" قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي والدي منذ قليل نسألكم الدعاء".

يذكر أن آخر أعمال بيومي فؤاد هو فيلم "عفريت ترانزيت" بطولة محمد عبد الرحمن، ومحمود الليثي، ومحمد ثروت، وشيكو، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، ومصطفى خاطر، وأحمد فتحي، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فهمي، وسامي مغاوري، وحمدي الميرغني.

الفيلم من إنتاج تامر مرسي، وتأليف أحمد عامر، وعمر سامي، وتامر عبد الحميد، وإخراج ياسر هويدي.

يبدأ منتصف شهر ديسمبر الجاري تصوير أحداث فيلم "الشنطة"، والذي من المقرر عرضه خلال إجازة نصف العام.

فيلم "الشنطة" من نوعية أفلام الأكشن الكوميدي والتصوير سيكون بين القاهرة ودبي. "الشنطة" إنتاج شركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والطفلة بيزي وظهور خاص للنجم محمد لطفي ومن إخراج أحمد البدري.