حمدى الميرغني ناعيا والد بيومي فؤاد: ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته

نعي الفنان حمدى الميرغني، والد الفنان بيومي فؤاد، الذي وافته المنية، أمس الاثنين، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب حمدى الميرغني : "‏‏توفي الي رحمة الله والد الأستاذ بيومي فؤاد ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته ويصبر أهله وأحبائه جميعًا".

واقيمت صلاة جنازة والد الفنان بيومى فؤاد مساء اليوم بمقابر طريق الفيوم بحضور عدد من الفنانين أبرزهم الفنان سيد رجب والفنان تامر عبدالمنعم والفنان والفنان أحمد أمين، والفنان حسن عبد الفتاح والمخرج تامر محسن والمخرج أحمد البدرى .

وظهر الفنان بيومي فؤاد في جنازة والده متخذًا الإجراءات الإحترازية، حيث ارتدي "كمامة"، للوقاية من فيروس كورونا.

كان الفنان بيومي فؤاد أعلن وفاة والده على صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، وكتب "بيومي" قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي والدي منذ قليل نسألكم الدعاء".

يذكر أن آخر أعمال بيومي فؤاد هو فيلم "عفريت ترانزيت" بطولة محمد عبد الرحمن، ومحمود الليثي، ومحمد ثروت، وشيكو، ومحمد جمعة، ومحمود حافظ، ومصطفى خاطر، وأحمد فتحي، وأسماء أبو اليزيد، وأحمد فهمي، وسامي مغاوري، وحمدي الميرغني.

الفيلم من إنتاج تامر مرسي، وتأليف أحمد عامر، وعمر سامي، وتامر عبد الحميد، وإخراج ياسر هويدي.

يبدأ منتصف شهر ديسمبر الجاري تصوير أحداث فيلم "الشنطة"، والذي من المقرر عرضه خلال إجازة نصف العام.

فيلم "الشنطة" من نوعية أفلام الأكشن الكوميدي والتصوير سيكون بين القاهرة ودبي. "الشنطة" إنتاج شركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد وشيرين ودانا حلبي وشريف الدسوقي ومحمد عبد العظيم والطفلة بيزي وظهور خاص للنجم محمد لطفي ومن إخراج أحمد البدري.