ماجدة الرومي عن المصالحة العربية: الاتحاد قوة

حرصت الفنانة ماجدة الرومي التعليق على المصالحة العربية ونشرت صورة لها عبر صفحتها بإنستجرام.



وعلقت ماجدة الرومي:" ما أسعد خبر لقاء الأخوة وما أغلاه على قلبي، وكم سيكون الربيع الآتي جميلًا عندما يجمع شمل كل الأخوة في حضن الوطن العربى.



وتابعت:" في زمن الأحزان اللبنانية المؤلمة والقلق المضنى والمخاطر الجسيمة، أثلج خبر المصالحة العربيّة قلبي وفرحت كما لم أفرح منذ زمن بعيد، لأن في الاتحاد قوة، وهذه الدار العربيّة كلّها داري وتعنيني، فأنا منها ولها تاريخيًا، يا رب أَدم على كلّ العرب نعمة الوفاق والسلام".



وكانت قد نشرت الفنانة ماجدة الرومى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر توجه رسالة الى جمهورها الذى هناها بعيد ميلادها.



وقالت ماجدة : "كلماتكم وأمنياتكم أسعدت قلبي.. دنياي بكم تحلو وأيامي معكم تزهو وتُزهر أملًا وإيمانًا بغد أفضل يحل على العالم أجمع.

كل الحب والشكر لكلٍّ من الفنّانين والاعلاميين والاصدقاء والاحباء الذين عايدوني بعيد ميلادي.. وأصدق تمنّياتي للجميع بالصحة والسلام وراحة البال.. بكل إحترام".



احتفلت ماجدة الرومي بعيد ميلادها وسط أجواء عائلية، ونشرت عدد من الصور عبر صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك.



وهنّأت المطربة اللبنانية نجوي كرم ، بتغريدة للاحتفال بعيد ميلاد الفنانة ماجدة الرومي، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات المصغرة "تويتر".