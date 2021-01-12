لجنة كتاب وأدباء جنوب الشرقية تنظم أمسية شعرية افتراضية

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي

نظمت الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ممثلة في لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية أول أمس أمسية شعرية افتراضية من إعداد فريق الشعراء باللجنة بمشاركة الشاعرات ريم بنت رضا اللواتية وأديبة بنت محمد الصوافية وعتاب بنت حمد الصلتية وأدارتها الكاتبة العمانية وفاء بنت سالم الحنشية عبر برنامجي (زووم ويوتيوب) حيث صدحت حناجر الشاعرات بالعديد من القصائد الشعرية والتي تنوعت بين العاطفي والاجتماعي والوطني. وقد قدمت الشاعرة عتاب الصلتية جملة من القصائد الشعرية والتي حملت عناوين نافذةٌ لم تُفتح للموت والعابرون على ظلّ القصيدة والموت من وجهة نظرٍ أخرى وعبورٌ رماديّ على حافة الضوء ووسفرٌ إلى مجاز القصيدة، فيما شاركت الشاعرة ريم اللواتيا بعدد من القصائد جاءت عناوينها ما يلزم لقتل الملل وفي رثاء ٤٨ ساعة غياب وكتابة حديثة وانتحال ووطن، وقدمت الشاعرة أديبة الصوافية أربع قصائد تناولت عناوينها لأرفعَ رقبَتِي عاليا وأتنفّس ولَا تَذْرِفِ الدَّمْعَ – وهي قصيدَة مترجمة ومُعرَّبة للعربيةِ للشاعرِ جون كيتس- 1821م وقصيدة (بُكَائيّةٌ تَحتَ نخلةِ مريَم) وهي القصيدة المتأهِّلةُ بمسابقة شاعر الخليل بجامعة السلطان قابوس 2018م ولقصيدَة (أنا وَقَلبي) وهي مترجمَة للعربيةِ لأوَّلِ مرَّةٍ للشاعرةِ البريطانيةِ إليزابيث باريت براوْنِنْج عام 1861م .

تأتي الأمسية الشعرية ضمن الأنشطة والبرامج والفعاليات الثقافية والمعرفية التي تنفذها لجنة كتاب وأدباء محافظة جنوب الشرقية خلال شهر يناير الحالي لإثراء الساحة الثقافية والمعرفية بالعديد من الجوانب الثقافية والأدبية والتاريخية والمعلوماتية حيث ستقام في الأسبوع القادم جلسة حوارية بعنوان “التاريخ العماني : أسئلة وإشكالات” ينفذها فريق الدراسات التاريخية وسيشهد الأسبوع الرابع تنفيذ فعاليتين الأولى جلسة حوارية حول قضايا الشعر بعنوان ” المسابقات وأثرها على الساحة الشعرية والشاعر ” من إعداد فريق الشعراء أما الفعالية الثانية فستكون محاضرة بعنوان ” مستويات العربية المعاصرة بالسلطنة ” يعدها وينفذها فريق اللغة والأدب.

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