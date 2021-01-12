النادي الثقافي يقيم أمسية شعرية وطنية خالصة

بمناسبة مرور عام على تولي جلالة السلطان مقاليد الحكم

متابعة ـ فيصل بن سعيد العلوي :

أقام النادي الثقافي مساء أمس الأول أمسية شعرية بمناسبة تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظّم مقاليد الحكم شارك فيها كل من الشعراء الشيخ غصن العبري والدكتور سعيد الزبيدي والدكتورة هاشمية الموسوي والشاعر ابراهيم السالمي وأدار الأمسية الشاعر عبدالرزاق الربيعي، وقد بثت الأمسية على منصات التواصل الإجتماعي الخاصة بالنادي الثقافي.

في بداية الأمسية ألقى الدكتور محمود السليمي رئيس مجلس إدارة النادي الثقافي كلمة بالمناسبة قال فيها : لإن أورثنا فقدنا لباني نهضة عمان الحديثة أعز الرجال وأنقاهم المغفور له بإذن الله تعالى جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ طيب الله ثراه ـ حزنا وألما ترك أثرا في قلوبنا لن يمحوه الزمان فإن مناسبة تولي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ مقاليد الحكم قد نشر في القلوب بذور الأمل والفرح، فحين نتدبر يوم أن تولى جلالته مقاليد الحكم نتذكر بكل فخر وإجلال الأسرة البوسعيدية التي ضربت اروع الأمثال مع الشعب العماني قاطبة بالوفاء وهم أهل الوفاء حينما اتفقت كلمتهم على الأخذ بوصية جلالة السلطان الراحل طيب الله ثراه مؤكدين حينها السير على وفق منهج حريص على عمان فكلهم ذاك الشخص الذي خطت اسمه يد جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله ـ ما خفف أثر الألم وواسى الشعب العماني في مصابهم الجلل.

بعدها صدحت حناجر الشعراء بأروع النصوص الوطنية التي تغّنت بمآثر السلطان الراحل طيب الله ثراه وبالعهد السعيد لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وبكل التجليات والأمنيات التي تحققت خلال عام منذ تولي جلالته مقاليد الحكم رغم التحديات التي فرضتها المرحلة، وقد قدم الشعراء أعذب الكلمات في حب وطنهم وتنوعت النصوص في أشكالها ومعانيها تجاه عمان وقائدها وشعبها الوفي.