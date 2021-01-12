إصدار أذون خزانة حكومية بقيمة 37 مليون ريال عماني

مسقط ـ العمانية: بلغ إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم 530 من أذون الخزانة الحكومية 37 مليون ريال عماني تستحق لمدة 91 يومًا ابتداءً من اليوم الأربعاء وحتى الرابع عشر من شهر ابريل المقبل.

وذكر بيان صادر عن البنك المركزي العُماني أمس أن متوسط السعر المقبول بلغ 798ر99، ووصل أقل سعر مقبول 795ر99 لكل 100 ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 81087ر0%، ومتوسط العائد 81251ر0%.

وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5ر0%، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 1%.

وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.

وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوقٍ ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.