تأجيل بانوراما الفيلم الأوروبي بسبب جائحة كورونا

أعلنت ادارة بانوراما الفيلم الأوروبي عن تأجيل دورة 2021 بسبب جائحة كورونا.
وكتبت الإدارة عبر صفحة سينما زاوية: نأسف جدًا للإعلان عن إن الدورة الـ١٣ من بانوراما الفيلم الأوروبي التي كان من المُقرر إقامتها من ١٣ لـ٢٢ يناير ٢٠٢١ سيتم تأجيلها لحين إشعار آخر نظرًا للقرار الوزاري بشأن المهرجانات والفعاليات وسرعة انتشار فيروس الكورونا في الفترة الحالية.
وأضاف البيان:هنستمر في مراقبة الوضع الحالي والقرارات لتحديد الوقت والظروف المناسبة لإقامة البانوراما بشكل يتيح لنا ولكم الاستمتاع بشكل أمن ومُطمئن بفعالية نعتز بها جدًا ونريد دائمًا أن نقدمها على أكمل وجه.
بنتمنى السلامة للجميع ومرور هذه الأوقات الصعبة على خير!
وتضم البانوراما هذا العام 4 أقسام، هي: الأفلام الروائية الطويلة، الأفلام التسجيلية، مخرجون صاعدون، سينما كريستوف كيشلوفسكي، والذي يضم 6 من أبرز أفلام المخرج البولندي الشهير.
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