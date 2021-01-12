الجوانتي بيحبني.. محمد لطفى يمارس رياضة البوكس.. صورة

شارك الفنان محمد لطفى متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد لطفى في الصور وهو يمارس رياضة البوكس وعلق قائلًا "جوانتي البوكس بيحبني " نالت إعجاب متابعيه.

تعتبر رياضة الملاكمة العشق الأول للفنان محمد لطفى حيث عمل على إبرزها في أكثر من عمل فني له، بداية في فيلم كابوريا، ثم جسد شخصية الملاكم فى فيلم "عبده مواسم"، ثم في فيلم "من ضهر راجل".

يذكر ان أحدث أعمال محمد لطفى فيلم «حملة فرعون» المأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» والتى قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتى» فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

"حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف.