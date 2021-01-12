ريهام سعيد تشوق المشاهدين لاستضافتها أحمد سعد الليلة

شاركت الإعلامية ريهام سعيد مقطع فيديو بصحبة الفنان أحمد سعد من داخل استديو تسجيل أغنية جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام. وعلقت، قائلة: " انتظرونا الليلة 9.30 على النهار". وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا، ونالت العديد من تعليقات الجمهور. وأعلنت الإعلامية ريهام سعيد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" أنها ستتقدم ببلاغ لمباحث الإنترنت فى رسالة غامضة منها وذلك بعد اختراق الواتساب الخاص بها. وكتبت ريهام سعيد:" اتعمل للاكونت بتاعي على واتساب هاكنج من امبارح و سيتم اثباته في مباحث الانترنت حالا مش هاينفع تضريني برضوا و باذن الله انا الي هاخد حقي منك اصل الافترا وحش". وأعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، أنه تم تهكير واختراق تطبيق الواتساب الخاص بها. وكتبت ريهام سعيد: "الواتساب بتاعى اتعمله هاكنج، مش انا اللى برسل أو برد من إمبارح".

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