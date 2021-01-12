محمد إمام عن فيلم ساعة ونصف: أيام ما كان الجيل كله كتفه في كتف بعض علشان نثبت نفسنا

شارك الفنان محمد امام صورة لبوستر فيلم "ساعة ونصف" وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
وعلق عليها: " ايام ما كان الجيل كله كتفه في كتف بعض علشان نثبت نفسنا ???????? نفسي نعمل فيلم كلنا مع بعض تاني ❤️"
جدير بالذكر أن فيلم ساعة ونص من إخراج وائل إحسان، وتأليف أحمد عبد الله، وإنتاج أحمد السبكي، وشارك في الفيلم حشد من نجوم الفن، ويعد أحد أبرز الأعمال التي أهملت البطولات الفردية، وأحداث الفيلم مستوحاة من حادث قطار العياط في فبراير من العام 2002.
وشارك في فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.
يذكر أن فيلم لص بغداد حقق نجاحا كبيرا منذ افتتاحه يوم 22 يناير في السينمات المصرية، حيث اقتربت إيراداته من 10 ملايين في أقل من أسبوع.
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