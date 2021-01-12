نسرين طافش تنشر صور لها من داخل الجيم

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة نسرين طافش، جمهروها ومتابعيها بـ مجموعة من الصور الجديدة لها على حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث ظهرت نسرين طافش، في الصورة داخل إحدى صالات الجيم وهى ترتدى ملابس رياضية، حيث ارتدت تيشرت لونه أبيض وبنطلون ليجن باللون الأبيض.

قي سياق منفصل، يعرض حاليا للنجمة نسرين طافش مسلسل "الوجه الآخر" عبر قناة أبو ظبي الفضائية، من الأحد إلى الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت، الإمارات، والسادسة مساء بتوقيت السعودية، والخامسة مساء مصر وسوريا.

مسلسل "الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل وعدد آخر من الفنانين والعمل قصة ماجد المصري وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

كان مسلسل "ختم النمر"، آخر أعمال نسرين طافش من تأليف أحمد سمير فرج، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، ومن إخراج أحمد سمير فرج.