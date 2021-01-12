مي عمر تشارك صورة من كواليس مسلسل "لؤلؤ"

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة مي عمر صورة من كواليس مسلسل "لؤلؤ" وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وظهرت "عمر" في الصورة بإطلالة متألقة، حيث ارتدت بوت طويل، ودريس باللون الرمادي وشعر منسدل على كتفها وميك أب هادئ.

مسلسل لؤلؤ يشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من: أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.