ليلى علوي تنعى وفاة والد بيومي فؤاد

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة ليلى علوي وفاة والد بيومي فؤاد، وذلك من خلال منشور عبر حسابها علي موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت "علوي" قائله: "‏‏خالص التعازي للفنان بيومي فؤاد في وفاة والده البقاء لله".

وأقيمت اليوم جنازة والد الفنان بيومي فؤاد، في مقابر طريق الفيوم، وذلك بحضور عدد من نجوم الفن منهم ن سيد رجب والفنان تامر عبدالمنعم والفنان والفنان أحمد أمين، والفنان حسن عبد الفتاح والمخرج تامر محسن والمخرج أحمد البدرى.

وأعلن الفنان بيومي فؤاد عن وفاة والده من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"

قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي والدي منذ قليل نسألكم الدعاء".