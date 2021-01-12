فن ومشاهير

حل أزمة رامي صبري بتدخل من هاني شاكر ومدحت العدل

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القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن تامر حسين عن تدخل نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر ومدحت العدل في أزمة رامي صبري، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "حسين" قائلا: "شكرًا للنقيب المُحترم الفنان هانى شاكر، والشاعر الكبير الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المُؤلفين والملحنين، لحرصهم الشديد على القيم والمبادئ، ورفضهم التجاوزات التى لا تليق بالمُبدعين، المصريين وأصحاب الحقوق، اهتمامكم فوق راسى، ومكالمتكم فوق راسى، اتقفل الموضوع نهائى، بمكالمتكم، وبتسجيلى 4 برامج أمس فيهم تفاصيل التفاصيل".

وكان الشاعر أيمن بهجت قمر قد هاجم رامي صبري، بسبب غنائه أغنية "شكرا" ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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