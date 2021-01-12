محمد إمام يستعيد ذكريات فيلم "ساعة ونصف"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان محمد إمام، صورة لبوستر فيلم "ساعة ونصف" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنسجرام".

وكتب "إمام" تعليقا عليها قائلا: "ايام ما كان الجيل كله كتفه في كتف بعض علشان نثبت نفسنا نفسي نعمل فيلم كلنا مع بعض تاني".

فيلم "ساعة ونصف" إخراج وائل إحسان، وتأليف أحمد عبد الله، وإنتاج أحمد السبكي، ويشارك به عدد كبير من الفنانين.

وكانت آخر أعمال الفنان محمد إمام مشاركته في مسلسل "لص بغداد" مع عدد من الفنانين منهم فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق.