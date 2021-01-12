محمود حميدة ينشر صورة من كواليس تصوير فيلم أهل الكهف

نشر محمود حميدة، صورة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «انستجرام» من كواليس فيلم أهل الكهف.

وظهر محمود حميدة بصحبة المخرج عمرو عرفة والمنتج وليد منصور وعلق قائلا "مع المخرج عمرو عرفة والمنتج وليد منصور من تصوير فيلم أهل الكهف"

وطرحت الجهة المنتجة للفيلم البوستر الأول للفيلم، والذي تصدره درع وسيف به دماء، وهذا ما شوّق الجمهور للفيلم بشكل أكبر لما يحمله من أحداث مشوقة وأكشن بطريقة احترافية.

فيلم "أهل الكهف" يشارك ببطولته بجانب خالد النبوى وتايسون، كل من النجمة غادة عادل، محمود حميدة، مصطفى فهمى، والفنان محمد فراج، النجم عمرو عبد الجليل، والفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، النجمة ريم مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان الكبير عبد الرحمن أبو زهرة، الفنانة الشابة هاجر أحمد والنجم ماجد المصرى، الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإنتاج وليد منصور وإخراج عمرو عرفة.

وقد احتفل فريق عمل فيلم "أهل الكهف" ببداية التصوير منذ أيام، ونشر المنتج وليد منصور صورة من الكواليس، عبر حسابه بموقع انستجرام، تضم النجم خالد النبوى بطل العمل والفنان محمد ممدوح تايسون والمؤلف أيمن بهجت قمر، وطلب المخرج عمرو عرفة، من جمهوره ومتابعيه أن يتمنوا له التوفيق والنجاح في فيلمه الجديد .