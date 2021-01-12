منتج مسلسل "بين أنف وشفتين" يكشف لـ"دوت الخليج" أهم صعوبات تصويره ومصير موسمه الثاني

علي العلي منتج المسلسل السعودي "بين أنف وشفتين" تحدث عن بعض تفاصيل العمل الذي انطلق عرضه خلال الفترة الماضية على "أبوظبي تي في" ونال إشادة من قبل الجمهور بسبب محتوى وفكرة العمل الذي تصل عدد حلقاته لـ7 حلقات.

علي العلي: "ردود الفعل على المسلسل دليل على النجاح"

علي العلي كشف في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن سعادته بنجاح مسلسل "بين أنف وشفتين" والذي بدأ عرضه خلال الفترة الماضية على منصة "أبو ظبي تي في" ونال العمل إشادة واسعة من قبل قطاع من الجمهور نظرا لقصته الانسانية، علي العلي أكد كذلك على أن ردود الأفعال إيجابية أو سلبية تؤكد على حجم تأثير المسلسل فقال: "ردود الفعل الايجابية تسعدنا كثيراً وترفع سقف التحدي كوننا نسعى دائماً للأفضل فشعوري لا يوصف كوني قدمت عملا نال إعجاب الكثير من المشاهدين، وحتى ردود الفعل السلبية نضعها نصب أعيننا فجميعها تجعلنا في حالة إيجابية حيث أننا نطرح دائما تساؤل ماذا بعد لتحقيق الأفضل بإذن الله، وبالنسبة لردود الفعل بشكل عام فهي دليل على نجاح العمل من جميع نواحيه الإنتاجية والفنية والإخراجية".

أهم الصعوبات التي واجهت فريق عمل "بين أنف وشفتين"

علي العلي تحدث كذلك عن أهمية الأعمال التي تهتم بالشق الانساني وقدرتها على جذب انتباه الجمهور فقال: "الشق الانساني هو جزء من رسالتنا كمؤسسة فطرح المشكلات الاجتماعية وإيجاد الحل لها هو الهدف الرئيسي من تلك الأنواع من الاعمال، فالعمل المميز والفريد في طرح قصة جديدة بالإضافة إلى سيناريو مليء بالإثارة والتشويق والأحداث مع الرؤية الإخراجية عوامل جذب للجمهور لمشاهدة أي عمل".

علي العلي أشار كذلك إلى الصعوبات التي واجهت فريق عمل المسلسل أثناء التصوير بسبب أزمة فيروس كورونا، فقال: "بكل تأكيد الجائحة سببت لنا صعوبات كثيرة ولكننا تجاوزناها بفضل تكاتف فريق العمل وأيضاً تطبيق الاحترازات الوقائية حسب توجيهات وزارة الصحة، وبسبب تلك الجائحة تم التحضير للعمل الذي يعتبر جديد من نوعه عن طريق الاجتماعات الافتراضية ومتابعة الإنتاج عن بعد، ولله الحمد تم تنفيذ العمل بكل سهولة ويسر".

موعد تصوير الموسم الثاني من مسلسل "بين أنف وشفتين"

"بين أنف وشفتين" من المقرر أن يتم تصوير موسم ثاني منه، لكن علي العلي لم يحسم الموعد المقرر لبدء تصويره وأكد أنه لا يزال جاري التحضير له، وأن هناك احتمالية لتقديم العديد من المواسم كذلك فقال: "إلى الآن لم يتم تحديد موعد لتصوير الموسم الثاني وسوف نعلن عن التفاصيل قريبا، أما عن احتمالية تقديم أكثر من موسم للعمل خلال الفترة القادمة فالفكرة واردة ولكن كل تركيزنا و اهتمامنا برصد صدى الجمهور على الموسم الأول وتدارك السلبيات لتنفيذ الموسم الثاني على اكمل وجه"، ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان خالد البريكي، نورة العقيلي، وعلياء محمد، وأيمن رجب، ونورة جمال، وناريمان، والفنان ابراهيم البيراوي،وشملان العميري، وصباح احمد، وسيناريو وحوار، سارة ديب، وإخراج محمد القفاص.