فيديو نجوى فؤاد حزينة في عيد ميلادها الـ78 :"نادمة على قرار عدم الإنجاب"

نجوى فؤاد الفنانة المصرية تحتفل هذا الشهر بعيد ميلادها الـ78، وتحديدًا يوم 16 يناير، وبهذه المناسبة تحدثت عن تفاصيل من حياتها الخاصة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc" الذي يعرض عبر شاشة dmc المصرية.

سبب رفض نجوى فؤاد للإنجاب

نجوى فؤاد كشفت عن سبب رفضها للإنجاب في شبابها، مؤكدة أنها ضحت بتكوين أسرة في مقابل اهتمامها بمشوارها الفني، وأضافت: "ضحيت بحياتي الأسرية ومابقاش عندي أطفال"، لافتة أن في السابق لم يكن هناك وجود لعمليات التجميل التي تساعد على عودة الملامح وشكل الجسم لطبيعته عقب الإنجاب، حيث وقتها كانت خائفة من فكرة الإنجاب حتى لا يتغير شكلها.

هل ندمت نجوى فؤاد على قرار عدم الإنجاب؟

وتابعت حديثها عن قرار عدم الإنجاب وقالت: "القرار صعب جدًا عليا وكنت خايفة وقتها، لكن اختياري كان للفن على حساب الإنجاب وفرغت نفسي للفن"، ولفتت الفنانة القديرة أنها لو عاد بها الزمن مرة أخرى، كانت ستفكر أكثر في فكرة الإنجاب وكان من الممكن أن تضحي بالفن في سبيل تكوين أسرة، موضحة أنها في شبابها كان والديها قد توفوا ولم يكن هناك من يوجهها للقرارات الأصح.

نجوى فؤاد وتفاصيل أزمتها الصحية الأخيرة

في سياق آخر كشفت الفنانة نجوى فؤاد عن مرورها بوعكة صحية خلال الفترة الماضية وتعاني من أوجاع بمنطقة الظهر بسبب البرد والرطوبة، مشيدة بكل أصدقائها من الوسط الفني الذين حاولوا الاطمئنان عليها، ومن بينهم الفنانة فيفي عبده، كذلك أعلنت عن رفضها لكتابة مذكراتها أو تقديم قصة حياتها في عمل فني، مؤكدة أن حياتها بمثابة كتاب مفتوح لا يوجد فيه ما تخفيه، إلا أن الأعمال الفنية للسير الذاتية لم تقدم الحقائق بشكل كامل بحسب قولها.

الجدير بالذكر أن أخر أعمال الفنانة المصرية نجوى فؤاد كان مشاركتها في مسلسل "أرض النفاق" مع الفنان محمد هنيدي وهنا شيحة ودلال عبد العزيز وسلوى محمد علي وإخراج سامح عبد العزيز، وعرض العمل في 2018.