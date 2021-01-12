"ليست جميلة" .. مشاهير أغضبوا جمهور عبلة كامل برأيهم في ملامحها

عبلة كامل الفنانة المصرية من أكثر النجمات اللاتي أثبتن موهبتهن وقدرتهن على أداء الأدوار الصعبة دون الاعتماد على المكياج المبالغ فيه على مدار السنوات الماضية، ونجحت في تكوين قطاع كبير من الجمهور اتفق جميعهم على محبتها ومتابعة أعمالها التي حققت نجاحًا كبيرًا، كان لأدائها السبب الرئيسي في هذا النجاح.

لكن يبدو أن ملامح عبلة كامل كانت محل اهتمام عدد من صناع الفن، وتسببت في استبعادها من بعض الأعمال، وإسناد أدوار أخرى لها، كما أثرت أيضًا في حياتها الخاصة.

مصطفى محرم

بالأمس قرر السيناريست مصطفى محرم خلال حلوله ضيفًا على برنامج "صاحبة السعادة" الحديث بكل صراحة عن ترشيحات النجمات لدور فاطمة كشري في مسلسل "لن أعيش في جلباب أبي" قبل عبلة كامل، وكان من بينهم الفنانة المصرية يسرا، وأكد أنهم قرروا استبعاد ترشيح اسم يسرا لأنها كانت تتحلى بالجمال وهو ما لا يليق مع الدور المكتوب، حيث صدم الجمهور بصراحته التي فسرها البعض بأنه تم إسناد دور البطولة لعبلة كامل كونها لم تهتم بجمالها كباقي زميلاتها!

محمد صبحي

في سبتمبر من العام الماضي تزامنًا مع عيد ميلاد عبلة كامل الـ60، والذي احتفى به قطاع كبير من محبيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استعاد جمهورها أيضًا أبرز المواقف الفنية التي تعرضت لها على مدار مشوارها الفني خاصة والتي جمعتها بالفنان محمد صبحي خلال كواليس مسرحية وجهة نظر وتداول البعض، التقارير التي جاء بها أنها خلال عملها بالمسرحية، نشب بين عبلة كامل ومحمد صبحي، خلافًا تسبب في طرده لها، من المسرح، وهو ما فسره الجمهور بالديكتاتورية وعدم رغبته في شهرة أي ممثل يعمل معه.

محمد صبحي حينها نفى الأمر جملة وتفصيلًا وأكد أن الأنباء المتداولة لم تحدث، وغير حقيقة، لكنه وقع في ورطة أيضًا بعدما نشر توضيحه عبر حسابه على فيسبوك، وتحدث عن "جمال" عبلة كامل، وقال إن الموقف يعود إلى فترة ترشيحها إلى مسرحية أخرى، لكنها لم تكن في تلك الفترة مناسبة للدور، لأن البطلة فائقة الجمال والسحر والبطل معقد نفسياً ويرى نفسه أجمل منها بكثير، وهو ما تسبب في أزمة مع الجمهور الذي انتقده لوصفه لها بأنها غير جميلة واعتبروه تسبب في إحراجها.

محمود الجندي

الفنان محمود الجندي ألمح أيضًا إلى أنه أعجب بالفنانة عبلة كامل وتزوجها لأنها تشبه النساء المصرية شكلًا وموضوعًا، إضافة إلى أصولها الريفية وطباعها وأخلاقها وعاداتها وتقاليدها، وهو ما اعتبره البعض بمثابة إشادة بها وببساطتها، عكس ما تم تفسيره من حديث محمد صبحي ومصطفى محرم عنها.

وكانت الفنانة عبلة كامل قد كشفت في حوار نادر قبل سنوات طويلة عن سبب عدم استخدامها للمكياج وأكدت أنها تحاول الحفاظ على بشرتها وعدم إنهاكها خاصة وأننا نعيش في بيئة ترابية، فلا تستطيع أن تحمل وجهها عبئًا أكبر من اللازم، كذلك إضافة إلى أدوارها التي لا تحتاج أن تظهر بمكياج صاخب.