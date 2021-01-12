نجمات ارتبطن بمشاهير متزوجين وحملن لقب "الضرّة" أحدثهن هند البلوشي

الفنانة هند البلوشي أثارت جدلاً كبيراً في الأيام القليلة الماضية بعد الكشف عن زواجها من الفنان العراقي علي يوسف الذي ما تزال زوجته الأولى على ذمته ولديه منها طفلة، فتعرضت هند البلوشي بالتالي لهجوم كبير من الجمهور رغم نفيها بتصريح صحافي علمها بأنه متزوج، لكنها أكدت بأنها ترضى بأن تكون الزوجة الثانية، ولم تكن هند الوحيدة التي وافقت على الإرتباط بأحد المشاهير المتزوجين انما سبقتها الكثيرات ونستعرض معكم أبرزهن.

زواج هند البلوشي من علي يوسف

الفنانة الكويتية هند البلوشي فاجأت الجميع بالإعلان عن زواجها من المطرب العراقي علي يوسف، وليست هذه المفاجأة الوحيدة إنما تبيّن بأن الأخير ما يزال متزوجا من ابنة عمته التي تربطه بها قصة حب منذ الطفولة ولديهما ايضا ابنة، لكن هند البلوشي أبدت عدم معارضتها للحالة الإجتماعية لزوجها، وقالت في تصريح بأنها لا تمانع وليس لديها مشكلة في الأمر، لأنه لديه حياته وهو زوج لديه الحق في تعدد الزوجات وتثق إنه سيعدل بين زوجاته.

الثنائي هيفاء حسين وحبيب غلوم

الفنانة البحرينية هيفاء حسين تزوجت قبل سنوات من الفنان الإماراتي حبيب غلوم رغم علمها بأنه متزوج ولديه أبناء، ولم تمانع بأن تحمل لقب "الزوجة الثانية" أو الضرّة حيث صرحت في احد حواراتها بأن شرطها الأساسي منذ البداية كان بأن يظل بيت زوجها الأول قائماً، وألا يكون زواجها على أنقاض بيت آخر.

وأنجبت مؤخرا هيفاء حسين من زوجها حبيب غلوم طفلين توأم "سلطان وجواهر" اللذان بلغا عامهما الأول.

الفنانة أنغام واحمد ابراهيم

النجمة المصرية أنغام أثارت ضجة كبيرة العام الماضي بعد اعلان زواجها من الموزع الشاب أحمد إبراهيم الذي كان متزوجا ولديه أطفال، وعندما علمت زوجته الأولى التي تدعى ياسمين عيسى شرعت في طلب الطلاق وحصلت عليه بعد خلافات كبيرة حيث رفص احمد ابراهيم بداية الانفصال عنها الى ان انصاع لرغبتها، وبعد فترة أشهر عاد اليها بعد انفصاله عن الفنانة أنغام.

الفنانة روبي والمخرج سامح عبد العزيز

الفنانة المصرية روبي وافقت بأن تكون الزوجة الثانية للمخرج سامح عبد العزيز وتكتمت على زواجها لحوالي سنة قبل اشهاره علناً خاصة بعد حملها بإبنتها، إلا ان الخلافات دبت بين روبي وزوجها حيث رفعت عليه قضية خلع وانفصلت عنه.

ياسمين عبد العزيز ومحمد حلاوة

الممثلة المصرية ياسمين عبدالعزيز، تزوجت من زوجها السابق رجل الأعمال المصري محمد حلاوة، وكانت الزوجة الثانية له، وأنجبت منه ابنتها ياسمين وابنها سيف الدين، الا ان الثنائي انفصلا قبل نحو عامين، حيث تزوجت لاحقا ياسمين من الممثل احمد العوضي.

وينضم للقائمة العديد من النجمات المخضرمات او حتى نجمات الزمن الجميل الراحلات وبينهن الفنانة الراحلة صباح التي تزوجت من رشدي أباظة لفترة قصيرة رغم أنه كان متزوجا من سامية جمال، وايضا الفنانة شريهان كانت الزوجة الثانية لرجل الأعمال علاء الخواجة الذي كان متزوجا من الفنانة اسعاد يونس، وايضا تزوجت الفنانة الراحلة شويكار من الفنان فؤاد المهندس قبل انفصاله عن زوجته الأولى.