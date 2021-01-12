الخواجاية وأوبرا عايدة.. 5 معلومات عن الإعلامية الراحلة ماجدة أبو هيف

أعلنت الإعلامية مها موسى وفاة الإعلامية ماجدة أبو هيف،
وكتبت عبر صفحتها على فيسبوك:"ماجدة ابو هيف في ذمة الله، ربنا يرحمها و يسكنها الجنة يا رب، خبر محزن جدا.
ونرصد أبرز المعلومات عن الراحلة
1- أشتهرت المذيعة ماجدة أبو هيف كمذيعة «ربط »، وهى مذيعة مسؤلة عن الشاشة فى فترات معينة ويفضل ان تمتلك عدة لغات.
2- لقبت ببـ«الخواجاية»، بسبب أن والدتها إيطالية، بالإضافة إلي أنها كانت تجيد لعدة لغات، والمذيعة الشهيرة سامية الأتربى، كانت تلقبها بـ«أوبرا عايدة».
3-يعمل أبنها نديم محمد إسماعيل في قطاع التلفزيون.
4- تحولت إلى مقدمة برامج من خلال برنامجها الشهيرة «العقل يكسب».
5- مرت بفترة صعبة أثناء إغتيال أنور السادات، وحكت في لقاءها مع الإعلامية إسعاد يونس بصحبة السعادة أنها كانت شيفت في هذا الوقت.
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