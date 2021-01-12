اسعاد يونس تشارك صور برفقة عزت العلايلي من كواليس حلقة اليوم

شاركت الفنانة اسعاد يونس مجموعة صور لها من استديو تصوير برنامجها "صاحبة السعادة" وذلك برفقة الفنان القدير عزت العلايلي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
وعلقت اسعاد يونس على الصور، قائلة: "الفنان القدير عزت العلايلي هينورني الليلة الساعة ١١ في #صاحبة_السعادة على ".Dmc
ومن أهم أعمال الفنان عزت العلايلي فيلم "الطريق إلى يلات" بطولته بجانب نبيل الحلفاوي ومادلين طبر ومحمد عبد الجواد وهشام عبد الله ناصر سيف وعبد الله محمود هاني كمال ومحمد سعدو علاء مرسي وطارق النهري وفاروق عيطة وسليمان عيد وناهد رشدي وشيرين وجدي.
وأكد الفنان عزت العلايلي أن فيلم "الطريق الى إيلات" من الأفلام المتميزة التي تناولت حرب أكتوبر ويستحق أن يكون نمبر وان ضمن هذه النوعية من الأعمال.
وأضاف في تصريح لـ دوت الخليج: الفيلم أخذ مجهودا كبيرا في التصوير واستمر العمل فيه أكثر من شهر وفي تلك الفترة كل فريق العمل كان يتمتع بالحماس كما أن الأبطال الحقيقيين كانوا معانا دائما من أجل مساعدتنا والمخرجة إنعام محمد على كانت حريصة على أن يشعر المشاهد بأنه أمام الأحداث الحقيقية.
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