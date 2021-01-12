بفيديو كوميدي جديد.. فيفي عبده تعلق على انتشار فيروس كورونا

شاركت الفنانة فيفي عبده مقطع فيديو طريف لمتابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتناولت أزمة انتشار فيروس كورونا، معلقه: " يادي النيلة على كده شبابنا بيتسرق يادي النيلة على الكورونا وعلى بيت سنينها".

وكانت الفنانة فيفي عبده، أثارت قلق متابعيها بعد بثها مقطع فيديو، منذ أيام، تطلب فيه الدعاء من جمهورها، وأنها كانت تخفي مرضها خلال الفترة الماضية، وقبلها ظهرت بالحجاب في مقطع فيديو تؤكد من خلاله تعرضها لنزلة برد شديدة أدت لعدم قدرتها على الحركة.

يذكر أن فيفي عبده، شاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مملكة الغجر" وهو من بطولة ‏حورية ‏فرغلي، ‏وسامح ‏الصريطي، ‏وأحمد ‏كرارة، وسناء شافع، وحسام الجندي، وحازم سمير، وميار الغيطي، ‏وغيرهم، ‏من ‏تأليف ‏محمد الغيطى وإخراج عبدالعزيز ‏حشاد، ‏ومن إنتاج شركة الذهب للانتاج الفني بالتعاون مع ‏نقابة ‏المهن ‏السينمائية‎.‎