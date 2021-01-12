محمد رمضان يتصدر البوستر الرسمي لمسلسله "موسى"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك الفنان محمد رمضان صورة لبوستر مسلسله الرمضاني "موسى" وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وبدأ الفنان محمد رمضان تصوير مشاهده في مسلسل "موسى" وذلك عقب إلغاء قرار وقفه عقب تصويره مع عدد من الفنانين الإسرائيليين.

مسلسل موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.