نتفليكس تعلن عن طرح فيلم جديد أسبوعيا خلال 2021

وأعلنت الشركة تراجع أرباحها فى عدد من الدول فى أمريكا اللاتينية على الرغم من تحقيقها إلى زيادة قدرها 23.3 % فى العاام الحالى بزيادة حوالى 10 مليون مشترك حيث كانت العام الماضى قد وصلت إلى 185 مليون مشترك، حيث ساعها على ذلك التعاقد على عدد كبير من الأفلام والأعمال التليفزيونية الحصرية والتى لم تستطع الحصول عليها أى من الخدمات الأخرى.

وتعمل الشركة على التعاقد على عدد كبير من الأفلام والعروض التليفزيونية الأخرى، وذلك بعد قيامها بتشكيل أكبر مكتبة رقمية للبث التليفزيونى فى العالم، تحتوى على عدد كبير من المسلسلات والأفلام التاريخية، بعدد كبير من اللغات، وتمثل معظم الفنون العالمية فى معظم دول العالم.