نتفليكس تعلن عن طرح فيلم جديد أسبوعيا خلال 2021

وجاء في الإعلان أن الأفلام المنتظر طرحتها سوف تتنوع بين مستقلة وشابة، بعضها لمخرجين صغار، والأخرى لأسماء مخضرمة.
وتعمل الشركة على التعاقد على عدد كبير من الأفلام والعروض التليفزيونية الأخرى، وذلك بعد قيامها بتشكيل أكبر مكتبة رقمية للبث التليفزيونى فى العالم، تحتوى على عدد كبير من المسلسلات والأفلام التاريخية، بعدد كبير من اللغات، وتمثل معظم الفنون العالمية فى معظم دول العالم.
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