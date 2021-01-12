فن ومشاهير

نتفليكس تعلن عن طرح فيلم جديد أسبوعيا خلال 2021

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أعلنت شبكة نتفلكس عن خطتها لعام 2021، ونيتها لإصدار فيلم جديد أسبوعيا بإجمالي 52 فيلما جديدا على مدار العام.

وجاء في الإعلان أن الأفلام المنتظر طرحتها سوف تتنوع بين مستقلة وشابة، بعضها لمخرجين صغار، والأخرى لأسماء مخضرمة.

وتصدرت خدمة البث التليفزيونى نتفليكس Netflix، خدمات البث التليفزيونى الأخرى بأكثر من 195 مليون مشترك عالميا، وذلك على الرغم من تراجع إيراداتها للربع الثالث للعام الحالى 2020، حيث حققت الشركة 2.2 مليون مشترك، وإيرادات كلية بنسبة 6.44 مليار دولار، بنسبة 22.7 % ، ومن المتوقع أن تتعافى أرباح الخدمة فى العام القادم 2021 ، وفقا لتوقعاتها. 

وأعلنت الشركة تراجع أرباحها فى عدد من الدول فى أمريكا اللاتينية على الرغم من تحقيقها إلى زيادة قدرها 23.3 % فى العاام الحالى بزيادة حوالى 10 مليون مشترك حيث كانت العام الماضى قد وصلت إلى 185 مليون مشترك، حيث ساعها على ذلك التعاقد على عدد كبير من الأفلام والأعمال التليفزيونية الحصرية والتى لم تستطع الحصول عليها أى من الخدمات الأخرى. 

وتعمل الشركة على التعاقد على عدد كبير من الأفلام والعروض التليفزيونية الأخرى، وذلك بعد قيامها بتشكيل أكبر مكتبة رقمية للبث التليفزيونى فى العالم، تحتوى على عدد كبير من المسلسلات والأفلام التاريخية، بعدد كبير من اللغات، وتمثل معظم الفنون العالمية فى معظم دول العالم. 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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