تعليق نارى من نبيل الحلفاوى على مباراة الأهلى والإنتاج الحربى.. تفاصيل

علق الفنان نبيل الحلفاوى على مباراة الاهلى والانتاج الحربى من خلال تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر

وقال الحلفاوى من خلال تغريدته :" أنا قلت هدفين فرق. وحصل فعلا. لكن تحية للثلاثى اللي نزل.. لازم هدف كمان على الأقل. مش معقول ينزل التلاتة بإيديهم فاضية"

وينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.

وعلى جانب آخر يحرص الفنان نبيل الحلفاوي علي إبداء رأيه في كافة القضايا المطروحة والتي تشغل الراي العام سياسية، فنية ، ورياضية ويهتم بالرد على متابعية والتفاعل معهم.