ويتحدث الفنان عادل السيد، رئيس الجمعية، عن أهم المواقف الفنية التى جمعت بين الفنانة ماجدة والموسيقار فريد الأطرش، مثل لقائهما فى فيلم "لحن الخلود" وفيلم "من أجل حبي"، بالإضافة إلى الحديث عن الصداقة التى ربطت بينهما .
كما يتضمن الحفل باقة متنوعة من الفقرات الفنية وإلقاء القصائد الشعرية، وتكريم عدد من أعضاء الجمعية من الفنانين والمطربين الذين شاركوا فى احتفلات الجمعية بذكري الموسيقار فريد الأطرش فى بيت السيحمي ومركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جمعية «محبى الأطرش» تحيى الذكرى الأولى للفنانة ماجـدة.. السبت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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