نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وقف الإعلامي سيد علي وإحالته إلى التحقيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعدة، القرار رقم (5)، الذي يقضي بمنع الإعلامي سيد علي من الظهور علي أي وسيلة إعلامية، وذلك لحين انتهاء التحقيق معه؛ حيث إنه بفحص الشكوى ومشاهدة الفيديوهات وجدت النقابة، المذكور قد خالف ميثاق الشرف الإعلامي في مبادئه العامة بالمادة (٨)، وهي احترام الإعلامي لواجباته وحقوق الزمالة المهنية.

وقالت النقابة في بيان لها، إنه خالف الميثاق في باب الواجبات في المادة السابعة، والتي تنص على عدم انتهاك حرمة الحياة الخاصة والعائلية والمواطنين كافة، كما خالف مداونة السلوك المهني في المادة التاسعة، الالتزام بعدم الدخول في ملاسنات أو مشاحنات إعلامية، وبعدم استخدام مساحات لنشر أو أوقات العرض في طرح خلافات شخصية أو معارك ومصالح خاصة، بالإضافة إلى أن المشكو في حقه قد انتهى تصريح مزاولة المهنه الخاص به في 14/9/2020، وهو غير مقنن لأوضاعه مع النقابة.

ريهام سعيد تتقدم بشكوى رسمية ضد الإعلامي سيد علي

وكانت قد تقدمت الإعلامية ريهام سعيد، بشكوى رسمية إلى نقابة الإعلاميين ضد الإعلامي سيد علي مقدم برنامج حضرة المواطن بقناة الحدث اليوم؛ حيث قالت الشاكية إنها فوجئت بالإعلامي سيد علي يخرج في برنامجه على شاشة الحدث اليوم، ويوجه عبارات تعد سب وقذف وطعن في الأعراض، وتهديد ووعيد للشاكية، وتضمنت الشكوى تناول الحياة الشخصية للإعلامية ريهام سعيد، وادعى أنها كانت مخطوبة لجواهرجي وطلبت منه نشر المشاكل في جريدة الأهرام؛ نظرًا أنه كان مسؤول بالجريدة، وأرفقت cd مدمجه تؤكد صحة كلامها.

وتضمنت الشكوى العديد من المخالفات والعبارات في حلقات سابقة ولاحقة، ودأب فيها علة توجيه الإهانات المستمرة، ومنها مثلًا آخر فيديو مرفق مع الشكوى، قال نصًا إن هناك بنت اسمها ريهام سعيد بما يعد إهانة لشخصها، وقرر أنه يعرف الكثير من الأسرار عنها لو ظهرت لسببت فضائح للشاكية.

واختتمت ريهام سعيد شكواها قائلة، إن ما بدر من المشكو في حقه، يعد جريمه تعاقب عليها المادة 308 من قانون العقوبات والماده 171 والمواد 179و181و182و303و306 و307 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى أن هذه تعتبر مخالفات صريحة من الناحية المهنية، وميثاق الشرف الإعلامي، ومدونة السلوك المهني.