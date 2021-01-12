إلهام شاهين: فخورة بالعمل مع الممثل كامل الباشا في حظر تجول

أكدت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين أن شخصيتها في فيلم حظر تجول جعلت المشاهد لأول مرة يتعاطف مع قاتلة ومجرمة، وهنا تكمن عبقرية السيناريو.

وقالت لـ"دوت الخليج" أن تعاونها مع أمير رمسيس كان سلسلا ومثمرا، كما أنها سعيدة للغاية للوقوف أمام الممثل الفلسطيني الكبير كامل الباشا، خاصة وأنه حاصل على جائزة أفضل ممثل من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وقد حصلت النجمة إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة عن تقديمها لشخصية "فاتن" ضمن منافسته بالمسابقة الرسمية بالمهرجان القاهرى.



الفيلم يعيد إلهام شاهين إلى السينما بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمها "يوم للستات"مع المخرجة كاملة أبو ذكرى.