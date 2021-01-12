لطفي لبيب: انتهيت من كتابة حلقات مسلسل بيت الجبالي

وأشار لطفي لبيب إلى أنه قد اتجه الفترة الماضية إلى الكتابة، وتعاقد مع احدى شركات الإنتاج على عمل أخر سوف يكشف عن تفاصيله خلال الأيام المقبلة.
وخلال لقاء تلفزيوني ظهر به قبل عدة أشهر قال الفنان لطفي لبيب، إن الممثل من المفترض أن يتمتع بالمرونة العصبية وأن يكون جسمه رياضيا ولديه موهبة قوية، موضحًا "أن التمثيل مهنة صعبة جدًا، ويعتبرها ثاني أصعب مهنة بعد عمال المناجم".
وأضاف الفنان لطفي لبيب، أنه لن يعتزل التمثيل ولكنه يعاني حاليًا من أزمة صحية ولديه جلطة في المخ؛ مسببة له توقف في الجزء الأيسر من جسمه، ولكنه لن يبتعد بشكل كامل.
وتابع أن المرض أفقده جزءًا من رونقه؛ لذلك ابتعد نوعا ما عن الساحة، مشيرًا إلى أن التمثيل يمثل حياته والجزء الأكبر من تاريخه، معقبًا: "لو اتعرض عليا دور همثل على طول".
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