لأول مرة.. أحمد سعد يكشف حقيقة خناقة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب في الشارع

تحدث الفنان أحمد سعد، عن حقيقة خناقة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب في الشارع، والسر وراء عدم تقديمه "ديتو" غنائي مع شيرين.
وقال خلال حواره ببرنامج "صبايا الخير" الذى تقدمه الإعلامية ريهام سعيد، على شاشة "النهار"، :"علاقتي بشيرين وحسام حبيب طيبة جدًا، وعمرى ما شفتهم بيتخانقوا".
وواصل أحمد سعد، مازحًا:"أنا كده كده بتشتم 3 أيام في الأسبوع ومواظب عليهم.. ولكن فيه إشاعات كثيرة، اتجنبها ولا اهتم بها".
وأشار إلى أنه تحدث إلى شيرين وحسام حبيب، بعد هذه الشائعات، وكان متعجبًا مما حدث.
وعن سر عدم تقديمه ديتو غنائي مع شيرين، وقال :"أحسن حاجة إنك تبعد شغلك عن الصحاب والقرايب".
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