بعد نجاح تجربته الأولى مع المطرب أبو.. الموزع الموسيقي روبرت كمال يدخل وقفة رجالة

انتهى الموزع الموسيقي روبرت كمال من توزيع أغنية جديدة لأبو بعنوان محتار وهي لفيلم وقفه رجالة انتاج شركة سينرجي والمقرر نزوله قريبا في دور السينما .
الفيلم بطولة ماجد الكدواني وبيومي فؤاد وأمينة خليل وأخرج أحمد الجندي، والأغنية من تأليف الشاعر امير طعيمة، وهي التجربة الثانية للموزع روبرت كمال مع المطرب ابو بعد اغنية حبيبي يا ليل التي غناها ابو في افتتاح مهرجان الجونه السينمائي.
وسبق للموزع العمل مع الفنان احمد سعد في أغنية كاس العالم، كما يقوم بالعمل علي توزيع اغاني جديدة للفنانين احمد سعد ومحمد شاهين وأبو ومينا عطا.
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