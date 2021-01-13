بالأصفر.. نيرمين ماهر تستعرض جمالها في أحدث إطلالة

شاركت الفنانة الشابة "نيرمين ماهر"، متابعيها على تطبيق الصور والفيديو "إنستجرام" صورة جديدة لها.

وظهرت نيرمين ماهر مرتدية تيشيرت باللون الأصفر، مستعرضه جمالها وأنوثتها واعتمدت على تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها، واستعانت بمكياج هادئ أبرز جمال ملامح وجهها.

وعُرض مؤخرًا للنجمة الشابة نرمين ماهر مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد، وهو من إنتاج شركة سينرجي، تأليف محمد الحناوى، وإخراج مجدي أبو عميرة.

كما شاركت نيرمين ماهر في مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي 2019، من إخراج وائل إحسان.

المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف.

خاضت نرمين ماهر سباق رمضان 2019 بمسلسلين، الأول "خط ساخن"، من بطولة النجوم سلاف فواخرجى وحسين فهمى وصلاح عبد الله، والثانى الجزء الأخير من مسلسل "سلسال الدم"، مع الفنانة عبلة كامل وأحمد سعيد عبد الغني.

يذكر أن مسلسل "خط ساخن"، من إنتاج أحمد الجابرى، وإخراج حسنى صالح، أما الجزء الأخير من "سلسال الدم"، من إنتاج لؤى عبد الله، للكاتب الكبير مجدى صابر، والمخرج مصطفى الشال، ويتولى بطولته عبلة كامل ورياض الخولى وأحمد بدير ورانيا فريد شوقى ومنة فضالى ورامى وحيد وآخرون.

كما شاركت نيرمين ماهر في فيلم "دفع رباعى"، الذي يجمع بينها وبين الفنان محسن منصور وأحمد عزمى للمخرج إيهاب عبد اللطيف، وتدور أحداث الفيلم حول تجارة الأعضاء وعالم المخدرات.

والفيلم يضم عددا من الفنانين، منهم سامى مغاورى، وأحمد سلامة، ومحمود الحسينى، وأحمد العمده، وإيناس النجار، بالإضافة إلى وجوه شابة جديدة، ويناقش الفيلم رسالة هامة وهي التوعية للشباب عشان ميقعوش في فخ تجارة الأعضاء والمخدرات، كما أنه أكشن مليء بالمطاردات.

يشار إلى أن آخر أعمال نيرمين ماهر فيلم "الخروج عن النص"، وشارك فى بطولته كل من الفنان محمد نجاتى والفنانة تارا عماد، تأليف حسين أبو الدهب، وإخراج حسن السيد، وتدور أحداث الفيلم حول مخرج سينمائي يتعرض لأزمة مالية كبيرة تقلب حياته رأسًا على عقب، ليتجه إلى الإتجار في المخدرات.