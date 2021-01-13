أخبار الفن.. وفاة الإعلامية ماجدة أبو هيف.. تامر حسين يهاجم رامي صبري.. ومحمد منير يطرح فينك يا حبيبي

نشر موقع "دوت الخليج"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها....



وفاة الإعلامية ماجدة أبو هيف



اعلنت الإعلامية مها موسى وفاة الإعلامية ماجدة أبو هيف.



بيصغر الناس المحترمة.. تامر حسين يهاجم رامي صبري لهذا السبب



هاجم الشاعر تامر حسين المطرب رامي صبري مرة أخرى بعد أن نشر الأخير أنه سيقاضي من يتجاوز في حقه، وجاء ذلك رغم تدخل نقيب الموسيقيين هاني شاكر حل الأزمة.

من باب الجمال.. محمد منير يطرح فينك ياحبيبي.. فيديو



طرح الفنان محمد منير أحدث أغانيه التى تحمل اسم " فينك ياحبيبي" من ألبوم "باب الجمال"، والأغنية من كلمات وألحان عبدالعزيز زين العابدين وتوزيع أمير محروس.



تأجيل بانوراما الفيلم الأوروبي بسبب جائحة كورونا



أعلنت ادارة بانوراما الفيلم الأوروبي عن تأجيل دورة 2021 بسبب جائحة كورونا.



بعد انعقاد أولى جلساته اليوم.. تعرف على مطالب نجوم الفن من البرلمان الجديد



بدأت أولى جلسات دور الانعقاد السادس لبرلمان 2021 للفصل التشريعي الثاني، اليوم الثلاثاء، وترأست الجلسة الافتتاحية للمجلس النائبة فريدة الشوباشي باعتبارها أكبر الأعضاء سنا، وتواصل «دوت الخليج» مع عدد النجوم لمعرفة طلباتهم من مجلس النواب الجديد.